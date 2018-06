Köln (AFP) Nach den Pannen bei den Ermittlungen zum Rechtsextremismus hat Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) um Vertrauen in die Arbeit des Verfassungsschutzes geworben. "Das Wichtigste beim Verfassungsschutz ist jetzt, Vertrauen herzustellen", erklärte Friedrich am Freitag anlässlich der Amtseinführung des neuen Verfassungsschutzchefs Hans-Georg Maaßen in Köln. "Wir brauchen das Vertrauen der Öffentlichkeit und der Parlamente in die Arbeit des Verfassungsschutzes."

