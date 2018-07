Berlin (AFP) Verbraucherschützer haben die Pläne von Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU) zur Riester-Rente gelobt. Es sei "sinnvoll", dass die schwarz-gelbe Regierungskoalition von der Leyens Vorschläge für verbraucherfreundliches Riestern aufgreife, erklärte der Fachbereichsleiter Finanzen beim Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv), Manfred Westphal, am Freitag in Berlin. Die vorgesehenen Änderungen bei der Riester-Rente sind Teil des umstrittenen Pakets zur Rentenreform, das die Arbeitsministerin am Mittwoch vorgelegt hatte.

