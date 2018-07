Wiesbaden (AFP) In Deutschland sind junge Menschen deutlich seltener ohne Arbeit als in den übrigen Ländern der Europäischen Union: Im Juni lag die Jugenderwerbslosigkeit in der Bundesrepublik bei 7,9 Prozent, in der gesamten EU dagegen bei 22,6 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag mitteilte. Ein ähnlich niedrige Quote wie Deutschland wiesen laut der Statistiker lediglich Österreich (8,8 Prozent) und die Niederlande (9,3 Prozent) auf.

