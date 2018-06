Donaueschingen (SID) - Angreifer Marko Arnautovic vom Fußball-Bundesligisten Werder Bremen fällt für das Länderspiel der österreichischen Nationalmannschaft gegen die Türkei am kommenden Mittwoch aus. Der 23 Jahre alte Offensivspieler zog sich im Werder-Training in Donaueschingen eine Oberschenkelzerrung zu und wird voraussichtlich ein bis zwei Wochen pausieren müssen. Eine Untersuchung am Freitagabend in Bremen sollte eine genauere Diagnose bringen.