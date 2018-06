Nyon (Schweiz) (SID) - Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart trifft in den Play-offs der Europa League auf Dynamo Moskau. Der Ligakonkurrent Hannover 96 muss sich mit Slask Breslau aus Polen auseinandersetzen. Dies ergab die Auslosung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) am Freitag im schweizerischen Nyon. Die Spiele finden am 23. August und 30. August statt. Der Bundesliga-Fünfte Bayer Leverkusen war bereits automatisch für die Gruppenphase qualifiziert.

Die Sieger der Play-off-duelle qualifizieren sich für die Gruppenphase, die am 20. September beginnt. Das Europa-League-Endspiel steigt am 15. Mai 2013 in Amsterdam.