Cottbus (SID) - Mit einem Derby-Sieg gegen den Lieblingsgegner hat Energie Cottbus zumindest für 17 Stunden die Tabellenführung der 2. Fußball-Bundesliga erobert. Der langjährige Bundesligist besiegte im Ost-Duell Erzgebirge Aue mit 3:0 (2:0) und übernahm nach dem sechsten Sieg im sechsten Heimspiel gegen die "Veilchen" (15:1 Tore) mit vier Punkten zunächst die Tabellenspitze.

Mann des Tages war dabei Daniel Adlung, der Energie zunächst in Führung brachte (22.) und dann im Nachschuss nach einem eigentlich vergebenen Foulelfmeter das zweite Tor nachlegte (33.). Den dritten Treffer markierte Ex-Bundesligaprofi Boubacar Sanogo (54.), der sich damit nach seinem Doppelpack beim 2:2 in Ingolstadt alleine an die Spitze der Torjägerliste setzte.

Vor 12.300 Zuschauern überzeugten beide Teams im ersten Durchgang nicht, Cottbus war aber effektiver. Nach einem missglückten Abstoß von Aue-Keeper Martin Männel bediente Marc-André Kruska gedankenschnell Adlung, der aus 25 Metern erfolgreich war. Nach einem Foul von Nicolas Höfler an Nicolas Farina trat Adlung auch zum fälligen Elfmeter an. Zunächst scheiterte er mit rechts an Männel, dann war er mit links im zweiten Versuch erfolgreich.

Damit hatte sich das "Foto-Doping" von Energie-Trainer Rudi Bommer als nützlich erwiesen. Der Coach hatte den früheren U21-Europameister Adlung vor dem Spiel mit einem Foto der damaligen deutschen Junioren-Nationalelf motiviert und ihn damit gereizt, dass seine Mitspieler von 2009 inzwischen bei Real Madrid oder Bayern München spielen. Kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit traf Marco Stiepermann mit einem fulminanten Schuss das Lattenkreuz, Sanogo reagierte am schnellsten und drückte den Ball über die Linie.

Beste Spieler bei Cottbus waren Adlung und Stiepermann, bei den Gästen gefielen Jakub Sylvester und Jan Hochscheidt.