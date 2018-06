London (SID) - Die Niederlande müssen im Olympischen Hockeyfinale am Samstag gegen Deutschland auf Mittelfeldspieler Klaas Vermeulen verzichten. Der 24-Jährige erlitt schon in der Anfangsphase des Halbfinals gegen Großbritannien (9:2) bei einem Zusammenprall einen Schlüsselbeinbruch. Den Rest des Spiel verfolgte er mit Tränen in den Augen auf der Tribüne, den linken Arm in einer Schlinge, einen Eisbeutel auf der Schulter.