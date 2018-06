London (SID) - Der englische Erstliga-Aufsteiger West Ham United hat den französischen Fußball-Nationalspieler und ehemaligen Bayern-Spieler Alou Diarra von Olympique Marseille verpflichtet. Wie die Hammers am Freitag auf ihrer Homepage mitteilten, unterschrieb der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler einen Dreijahres-Vertrag. Über die Ablöse machte West Ham keine Angaben, Medienberichten zufolge soll sie bei 2,5 Millionen Euro liegen.

Diarra spielte auf der Insel bereits für den FC Liverpool. Zuvor war er auch für den FC Bayern aktiv gewesen, kam allerdings zwischen 2000 und 2002 nur in der Amateur-Mannschaft der Münchner zum Einsatz. Für Frankreich absolvierte Diarra 44 Länderspiele, bei der EM in Polen und der Ukraine kam er in den drei Vorrundenspielen zum Einsatz.