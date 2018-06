Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 10. August:

32. Kalenderwoche

223. Tag des Jahres

Noch 143 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Löwe

Namenstag: Astrid, Laurentius, Philomena

HISTORISCHE DATEN

2011 - Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) wird zur ersten Ministerpräsidentin des Saarlands gewählt.

2010 - Die Weltgesundheitsorganisation erklärt die Schweinegrippe-Pandemie für beendet.

2006 - Der schwerste Taifun seit fünf Jahrzehnten, «Saomai», sucht die ostchinesische Küste heim. Mehr als 1,3 Millionen Menschen werden in Sicherheit gebracht. Hunderte Menschen sterben, Tausende sind verletzt, Zehntausende obdachlos.

2002 - Lisa Marie Presley, die einzige Tochter von Elvis Presley, und der Filmstar Nicolas Cage geben sich auf Hawaii das Jawort.

1991 - Die erste deutsche Forschungsstation des Alfred-Wegener-Institutes für Polar- und Meeresforschung in der Arktis wird auf Spitzbergen eingeweiht.

1983 - Mit Hilfe eines Wärters flieht der Großmeister der verbotenen italienischen Geheimloge «P-2», Licio Gelli, aus dem Gefängnis Champ-Dollon bei Genf.

1948 - Auf der Insel Herrenchiemsee in Bayern tritt der «Ausschuss von Sachverständigen für Verfassungsfragen» zusammen, um Richtlinien für ein Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland auszuarbeiten.

1911 - Das britische Unterhaus führt Diäten in Höhe von 400 Pfund jährlich für jedes Mitglied des Hauses ein.

1822 - Die erste Pferde-Rennbahn in Deutschland und zugleich auf dem europäischen Festland wird in Bad Doberan eröffnet.

AUCH DAS NOCH

1999 - dpa meldet: Zwei illegal eingereiste Iraker haben sich Deutschland als Zielland auch wegen des FC Bayern München ausgesucht. Nach Polizeiangaben betonten sie, wie glücklich sie seien, «in einem Land zu sein, wo Paul Breitner und Karl-Heinz Rummenigge Fußball spielen».

GEBURTSTAGE

1947 - Ian Anderson (65), britischer Rockmusiker, Bandleader, Sänger und Flötist der Gruppe «Jethro Tull» («Living In The Past»)

1943 - Klaus Emmerich (69), deutscher Regisseur («Rote Erde»)

1932 - Jürgen Holtz (80), deutscher Schauspieler, («Good bye, Lenin!»)

1912 - Jorge Amado, brasilianischer Schriftsteller («Gabriele wie Zimt und Nelken»), gest. 2001

1902 - Curt Siodmak, deutsch-amerikanischer Schriftsteller, Regisseur und Drehbuchautor («F.P.1 antwortet nicht»), gest. 2000

TODESTAGE

2006 - Barbara George, amerikanische R&B-Sängerin («I Know You Don't Love Me No More»), geb. 1942

1992 - Kurt A. Körber, deutscher Unternehmer und Mäzen, Gründer der gemeinnützigen Hamburger Körber-Stiftung, geb. 1909