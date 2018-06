Paris (dpa) - Zwei Jackpots mit insgesamt 216 Millionen Euro haben Zocker europaweit zu Spielscheinen greifen lassen. Allein für die Rekordsumme von 190 Millionen bei Euro Millions erwarteten die Veranstalter in Paris mit 40 Millionen Losen doppelt so viel wie sonst. Auch für den mit 26 Millionen Euro gefüllten Eurojackpot rechnete Westlotto in Münster mit einem deutlichen Umsatzplus. Beide Jackpots sollten auf jeden Fall ausgezahlt werden.

