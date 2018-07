Athen (AFP) Um ihre Zahlungsunfähigkeit zu verhindern, will die griechische Regierung Anfang kommender Woche kurzfristige Staatsanleihen in bislang einmaliger Höhe von 3,125 Milliarden Euro ausgeben. Die Anleihen mit einer Laufzeit von drei Monaten sollen am Dienstag angeboten werden, wie die griechische Behörde zur Verwaltung der Staatschuld am Freitag mitteilte. Im Finanzministerium in Athen hieß es, mit den erzielten Einnahmen sollten angesichts des Stopps der Auszahlung internationaler Hilfsgelder die laufenden Ausgaben des Staats gedeckt und eine Zahlungsunfähigkeit vermieden werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.