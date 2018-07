London (AFP) Queen Elizabeth II. hat sich königlich amüsiert über ihren "Fallschirm-Stunt" mit James Bond, der während der Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele Zuschauer in der ganzen Welt begeisterte. Er habe sich die Einspielung des Films auf der Stadionleinwand zusammen mit der britischen Königin hinter den Kulissen angeschaut, berichtete IOC-Präsident Jacques Rogge am Donnerstag in London. Die Queen habe ein Lächeln auf den Lippen gehabt, weil sie als einzige gewusst habe, was passiere. "Sie war sehr amüsiert", berichtete der Chef des Internationalen Olympischen Komitees.

