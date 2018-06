Mexiko-Stadt (dpa) - Nach seinem Zug über die Halbinsel Yucatán ist der Wirbelsturm «Ernesto» erneut in Mexiko eingefallen. Acht Bundesstaaten sind von den schweren Regenfällen des Sturmes in Mitleidenschaft gezogen worden. Über den Gebirgen im Inland löste sich «Ernesto» in der Nacht zu einem tropischen Tiefdruckgebiet auf. Bisher starben insgesamt sechs Menschen.

