New York (dpa) - UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat die Weltgemeinschaft zu kollektiver Verantwortung für Syrien aufgerufen. Alle seien der syrischen Bevölkerung verpflichtet, sagte er in einer Botschaft an ein internationales Beratertreffen zum Syrienkonflikt in Teheran. Die Beratergruppe müsse sich darum bemühen, Syriens Führung zum Kurswechsel zu überreden. Zwar sollte der erste Schritt für ein Ende der Gewalt von Syrien selbst kommen, ganz besonders von der Regierung in Damaskus. Aber ihre Weigerung, die Waffen niederzulegen, befreie die Weltgemeinschaft nicht von der Pflicht zu handeln.

