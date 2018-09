Bukarest (AFP) Nach dem umstrittenen Referendum zur Absetzung des rumänischen Präsidenten Traian Basescu will die Justiz gegen den mit der Organisation des Votums beauftragten Staatssekretär ermitteln. Die Generalstaatsanwaltschaft forderte das Parlament am Freitag auf, Ermittlungen gegen den am Montag zurückgetretenen Victor Paul Dobre wegen "Amtsmissbrauchs" zuzustimmen. Ihm werde vorgeworfen, seine Stellung missbraucht zu haben, um die "Funktionsweise der Institutionen" des Landes zu beeinträchtigen, erklärte die Staatsanwaltschaft.

