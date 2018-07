St. Petersburg (AFP) US-Popikone Madonna hat sich bei ihrem mit Spannung erwarteten Konzert in St. Petersburg nachdrücklich für die Rechte von Homosexuellen eingesetzt. "Zeigt Eure Liebe und Unterstützung für die homosexuelle Gemeinschaft", rief sie am Donnerstagabend ihren Fans in der russischen Metropole zu. Auf ihren Rücken hatte sie sich zudem "No Fear!" (Keine Angst) geschrieben. In St. Petersburg waren die Behörden zuletzt massiv gegen Lesben und Schwule vorgegangen.

