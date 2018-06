Zürich (dpa) - Die Schweizer Großbank UBS hat Berichte zurückgewiesen, wonach sie deutschen Kunden helfe, Vermögen in Singapur vor dem Fiskus zu verstecken. Man biete den Kunden in diesem Geschäft keine Steuerberatung an, sagte ein UBS-Sprecher. Laut «Financial Times Deutschland» haben die Ermittler in Nordrhein-Westfalen durch den Ankauf interner Daten der UBS Belege dafür, wie Schweizer Banken Steuerhinterziehern helfen, Vermögen in Fernost zu verstecken.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.