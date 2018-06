New York (AFP) Der voraussichtliche neue Syrien-Sondergesandte Lakhdar Brahimi hat den UN-Sicherheitsrat im Umgang mit dem Konflikt zur Einigkeit aufgerufen. Der Sicherheitrat und die Staaten der Region müssten zusammenfinden, um sicherzustellen, dass so schnell wie möglich ein politischer Übergang stattfinde, erklärte Brahimi am Freitag. "Millionen Syrer rufen nach Frieden, die Großen der Welt dürfen angesichts dieser Schreie nicht länger gespalten bleiben", heißt es in der Erklärung weiter, die von der Gruppe The Elders verbreitet wurde.

