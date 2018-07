Berlin (dpa) - Bundesaußenminister Guido Westerwelle befürwortet eine Volksabstimmung in Deutschland über die künftige Ausgestaltung der Europäischen Union. Es hoffe, eines Tages gebe es eine richtige europäische Verfassung, über die es dann auch eine Volksabstimmung gebe, sagte Westerwelle der «Bild am Sonntag». Zuvor hatten schon FDP-Fraktionschef Rainer Brüderle und Finanzminister Wolfgang Schäuble Volksabstimmungen über die Abtretung von Souveränitätsrechten an die europäische Ebene nicht ausgeschlossen.

