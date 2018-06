Augsburg (SID) - Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat eine ordentliche Generalprobe für das erste Pflichtspiel der neuen Saison abgeliefert. Gegen die Queens Park Rangers aus der englischen Premier League erreichte die Mannschaft von Markus Weinzierl im Rahmen der offiziellen Saisoneröffung ein 2:2 (2:1).

Neuzugang Aristide Bancé brachte den FCA in der 18. Minute in Führung, ehe der französische Nationalspieler Djibril Cissé (36.) für die Gäste, die sich in Bad Wörishofen auf die neue Saison vorbereiten, ausglich. Nach einem Eigentor von Anton Ferdinand (40.) war erneut Cissé (55.) erfolgreich.

Augsburg startet am 17. August mit dem Pokalspiel beim Regionalligisten SV Wilhelmshaven in die neue Spielzeit, acht Tage später empfangen die Schwaben dann Aufsteiger Fortuna Düsseldorf am ersten Bundesligaspieltag.