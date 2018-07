Köln (SID) - Trainer Markus Babbel vom Fußball-Bundesligisten 1899 Hoffenheim hat Bundestrainer Joachim Löw wegen der Ausbootung von Torwart Tim Wiese scharf kritisiert. "Die Art und Weise, wie man Tim behandelt hat, ist nicht okay. Ich erwarte, dass der Cheftrainer so etwas selbst sagt und nicht seinen Assistenten schickt. Als Chef muss man auch unangenehme Gespräche führen", sagte Babbel der Bild-Zeitung. Der 1899-Coach reagierte damit auf die Nichtberücksichtigung seines neuen Keepers für das erste Saison-Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft am kommenden Mittwoch in Frankfurt/Main gegen Argentinien (20.45 Uhr/ZDF).

Babbel betonte zwar, dass man die Entscheidung des Bundestrainers akzeptieren müsse, der Umgang mit dem ehemalige Bremer Wiese könne er aber in keinster Weise nachvollziehen. Der 30-Jährige, bei der EM in der Ukraine und Polen noch als Ersatztorhüter im deutschen Aufgebot, war von Torwart-Trainer Andreas Köpke und Co-Trainer Hansi Flick darüber informiert worden, dass die sportliche Leitung mit Blick auf die WM 2014 in Brasilien künftig auf jüngere Torleute setzt. Dies war gleichbedeutend mit dem Ende der Nationalmannschafts-Karriere von Wiese, der sechsmal für Deutschland gespielt hat.

"Mir wurde mitgeteilt, dass die beiden kommen. Schauen Sie: Mit Köpke habe ich zusammengespielt. Flick war hier in Hoffenheim lange Trainer, ist bei fast jedem Heimspiel in unserem Stadion. Ich dachte, wir reden offen miteinander. Und dann trauen die sich nicht einmal ins Trainingszentrum. Treffen sich mit Tim außerhalb in der Gaststätte "Zum Adler", äußerte Babbel sein Unverständnis für diese Vorgehensweise und meinte weiter in Richtung Löw: "Es geht um die Art und Weise. Wenn Jogi das als Chef sagt, dann muss er selbst kommen. Tim war fünf Jahre in der Nationalmannschaft, ist ein verdienter Spieler und ein Gesicht der Bundesliga. Und dann schickt er seine Assis - was soll das denn?"

Babbel will dem Bundestrainer bei nächster Gelegenheit seine Meinung auch persönlich sagen: "Wenn ich ihn treffe, werde ich ihm das genau so sagen. Aber jetzt ist das Kind im Brunnen gelandet. Dabei dachte ich, man hätte nach dem Fall Ballack beim DFB was gelernt."

Wiese selbst hatte die Nachricht nach außen gelassen zur Kenntnis genommen. "Ich habe die Entscheidung des Trainerteams zur Kenntnis genommen und respektiere, dass die jüngeren Torhüter stärker eingebunden werden sollen", sagte der neue Hoffenheimer Kapitän und fügte pflichtbewusst an: "Wenn's brennt, stehe ich bereit."