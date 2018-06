Norwich (SID) - Igor de Camargo und Neuzugang Branimir Hrgota haben Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach bei der Generalprobe für den Saisonauftakt einen Achtungserfolg beschert. Die Stürmer aus Belgien bzw. Schweden erzielten die Treffer beim 2:0 (1:0)-Erfolg der Borussen beim englischen Erstligisten Norwich City. De Camargo traf in der 17. Minute, Hrgota in der Nachspielzeit. Norwich hatte als Aufsteiger in der Premier League im Vorjahr einen achtbaren zwölften Platz belegt.

Gladbach trifft im ersten Pflichtspiel am kommenden Samstag im DFB-Pokal bei Drittligist Alemannia Aachen zum Derby an. Drei Tage später empfängt die Borussia in der Qualifikation zur Champions League Dynamo Kiew, vier weitere Tage später 1899 Hoffenheim zum Liga-Auftakt.