Hannover (SID) - Der ehemalige Dortmunder Shinji Kagawa hat dem englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United einen Testspielerfolg bei Hannover 96 gesichert. Beim 4:3 (1:1)-Erfolg der Engländer erzielte der im Sommer vom Doublesieger BVB auf die Insel gewechselte Japaner fünf Minuten vor dem Ende den Siegtreffer.

Zuvor lieferten sich beide Mannschaften ein packendes Duell, in dem der Bundesligist lange Zeit wie der sichere Sieger aussah. In den letzten 20 Minuten demonstrierten die Spieler von der Insel allerdings ihre Stärke und drehten einen 1:3-Rückstand durch zwei Tore von Wayne Rooney (69./82., Foulelfmeter) und Kagawas Treffer noch in einen Sieg.

Nachdem es zur Halbzeit vor 35.800 Zuschauern nach Treffern von Artur Sobiech (26.) und Javier Hernandez (31.) 1:1 gestanden hatte, entwickelte sich im zweiten Durchgang ein fußballerisches Spektakel. Zuerst brachten Karim Haggui (48.) und Mohammed Abdellaoue (65.) die Gastgeber in die Nähe des überraschenden Sieges. Doch dann trumpfte Englands Nationalspieler Rooney auf: Zunächst egalisierte er, dann legte er für Kagawa auf.