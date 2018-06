Paderborn (dpa) - Mit den Fußballern des SC Paderborn ist auch in dieser Saison zu rechnen. Die Mannschaft von Trainer Stephan Schmidt bezwang den VfL Bochum mit 4:0 und konnte sich vorerst wieder im oberen Tabellenabschnitt in der 2. Bundesliga platzieren. Vor 10 763 Zuschauern in Paderborn waren zweimal Mario Vrancic, Alban Meha und Deniz Yilmaz erfolgreich für die Ostwestfalen, die in der vergangenen Spielzeit mit dem fünften Tabellenplatz überrascht hatten.

