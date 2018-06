Köln (SID) - Die SpVgg Unterhaching hat ihre Spitzenposition in der 3. Fußball-Liga erfolgreich verteidigt. Der Ex-Bundesligist gewann auch seine Auswärtsbegegnung am 5. Spieltag beim Aufsteiger Hallescher FC mit 1:0 (0:0) und führt aufgrund der besseren Tordifferenz vor dem punktgleichen VfL Osnabrück (beide 13 Zähler), der das weiterhin sieglose Tabellenschlusslicht Rot-Weiß Erfurt ebenfalls mit 1:0 (0:0) besiegte. In Halle erzielte Florian Niederlechner (65.) den entscheidenen Treffer für die Hachinger, während Claus Costa (48.) für die Niedersachsen traf.

Auf Platz drei arbeitete sich der ehemalige Bundesligist Arminia Bielelfeld (11 Punkte) mit dem 1:0 (1:0) im Heimspiel gegen den Zweitliga-Absteiger Karlsruher SC vor, profitierte dabei jedoch auch von Punktverlusten der Konkurrenz. Den entscheidenden Treffer für die Ostwestfalen erzielte Fabian Klos in der 33. Minute.

Dagegen hat Preußen Münster mit dem 2:2 (0:1) beim SV Wehen Wiesbaden zwar Platz drei verloren, aber zumindest noch einen Punkt gewonnen. Dominik Stroh-Engel (29. und 67.) sorgte für eine komfortable Führung der Gastgeber, doch in der Schlussphase trafen Amaury Bischoff (88.) und Dominik Schmidt (90.) für die Westfalen.

Auf Tuchfühlung zu den Spitzenplätzen ist der 1. FC Heidenheim durch das 2:1 (2:1) gegen den SV Babelsberg gegangen. Marc Schnatterer (20.) und Patrick Mayer (25.) hatten die Gastgeber schon frühzeitig in Führung geschossen, Oliver Kragl (41.) gelang schon vor der Halbzeitpause der Anschlusstreffer.

Einen bitteren Rückschlag musste Alemannia Aachen hinnehmen. Nach dem 1:3 (0:2) im Heimspiel gegen Kickers Offenbach droht der Zweitliga-Absteiger den Anschluss an die Spitzengruppe zu verlieren. Zweifacher Torschütze für die Hessen war Mathias Fetsch (5. und 35.). Markus Husterer (47.) sorgte für die Vorentscheidung, bevor Denis Pozder (80.) der einzige Treffer für die Gastgeber gelang.

Auf der Stelle tritt derzeit die Reserve des deutschen Double-Gewinners Borussia Dortmund. Durch einen Treffer von Marius Laux (8.) nach einem katastrophalen Fehler von Torhüter Mitchell Langerak sowie Tim Stegerer (63.) verloren die Borussen mit 1:2 (0:1) gegen den 1. FC Saarbrücken. Kerem Demirbay (77.) traf für den BVB. Beide Mannschaften dümpeln weiter im Tabellenmittelfeld.

Den dritten Saisonsieg feierte hingegen die zweite Mannschaft des Bundesligisten VfB Stuttgart mit dem 4:1 (2:1) im Lokal-Derby gegen die Stuttgarter Kickers. Die Kickers waren durch Soufian Benyamina (13.) sogar zunächst in Führung gegangen, doch Royal Fennell (20.), Marco Grüttner (44. und 90.) und Savranlioglu (55.) drehten die Begegnung. Die Gastgeber warten noch immer auf den ersten Saisonsieg.

Weiterhin im Tabellenkeller hofft Darmstadt 98 auf bessere Zeiten, während Wacker Burghausen mit dem 1:0 (0:0) durch den Treffer von Maxi Thiel (88.) den Sprung auf Platz 13 schaffte.