Hamburg (dpa) - Dem FC St. Pauli ist auf der Baustelle Millerntor zum Heimstart in der 2. Fußball-Bundesliga nur ein 1:1 gegen den FC Ingolstadt gelungen. Zuvor hatten die aufstiegsambitionierten Hamburger zum Auftakt 0:0 in Aue gespielt, die Bayern 2:2 gegen Cottbus. Der vor der Saison auch von den Hamburgern umworbene Christian Eigler brachte die Gäste in Führung, fast im Gegenzug glich Innenverteidiger Florian Mohr per Kopf aus.

