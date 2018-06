Berlin (dpa) - Die Lottofee hat ihr Füllhorn ausgeschüttet: 190 Millionen Euro gehen vermutlich nach Großbritannien. Bei der Lotterie Euro Millions wurden in Paris die richtigen Zahlen für den europäischen Rekord-Jackpot gezogen. Der Gewinner-Tippschein war in Großbritannien ausgefüllt worden. In Deutschland wurden keine Tippscheine für dieses Spiel angenommen. Aber auch hier ging es gestern um viel Geld. In der Lotterie Eurojackpot gewann ein Spieler aus Nordrhein-Westfalen mit 5 plus 1 Treffer die Gewinnklasse 2. Er erhält nun knapp 27,55 Millionen Euro.

