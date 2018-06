Berlin (dpa) - Zur Vermeidung künftiger Manipulationen in der Transplantationsmedizin dringt das Gesundheitsministerium auf wirksame Reformen. Um Datenmanipulationen zu verhindern, wäre die Einführung eines «Sechs-Augen-Prinzips» zielführend. So steht es in einem Brief des Ministeriums an die Bundesärztekammer. Die Kammer hatte angekündigt, ein Mehr-Augen-Prinzip bei der Anmeldung von Patienten für die Warteliste und die Organzuteilung einzuführen. Jetzt geht es darum, wie die Unabhängigkeit eines oder mehrere weiterer Ärzte, die hinzugezogen werden, gesichert werden kann.

