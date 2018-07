Villahermosa (AFP) Der Tropensturm "Ernesto" hat in Mexiko fünf Menschen in den Tod gerissen. Dies teilten am Freitag (Ortszeit) die Behörden der Bundesstaaten Tabasco und Veracruz mit. Vor allem in diesen Bundesstaaten im Südosten und Osten des Landes hatte "Ernesto" seit Donnerstag gewütet.

