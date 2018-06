London (dpa) - Nach zweimal Silber und dreimal Bronze am drittletzten Wettkampftag in London will die deutsche Mannschaft im Schlussspurt der XXX. Olympischen Spiele weiter angreifen.

An diesem Samstag stehen die Hockey-Herren im Fokus, die mit einem Finalsieg gegen die Niederlande ihren Olympiasieg von Peking 2008 wiederholen wollen. Silber ist der Mannschaft schon sicher. Bei den acht Leichtathletik-Entscheidungen sind wieder alle Augen auf Usain Bolt gerichtet, der sein drittes Gold gewinnen will.

In den abschließenden vier Kanu-Finals dürften es die Deutschen im Sprint schwer haben, an die Erfolge auf den längeren Strecken anzuknüpfen. Eine Medaillenchance wird nur Ronald Rauhe und Jonas Ems im Zweier-Kajak eingeräumt. Rauhe steht zwar auch im Einer im Sprint-Endlauf, ist da aber kein Medaillenkandidat.

Im Modernen Fünfkampf haben Steffen Gebhardt und der WM-Vierte Stefan Köllner allenfalls Außenseiterchancen, obwohl Köllner als starker Läufer gilt. Zum Abschluss der olympischen Rad-Wettbewerbe hat Sabine Spitz als Mountainbike-Olympiasiegerin von 2008 erneut alle Chancen, aufs Podium zu fahren. Allerdings hatte die 40-jährige im vergangenen Jahr mit Krankheiten und Verletzungen zu kämpfen.

Letzter Wettkampf, letzte Chance lautet das Motto für die deutschen Wasserspringer. Der WM-Dritte Sascha Klein zählt nach einem starken Vorkampf zum Kreis der Medaillenanwärter, auch Martin Wolfram ist einiges zuzutrauen.

Am letzten Wettkampfabend im Olympiastadion wäre eine deutsche Leichtathletik-Medaille eine Überraschung. Dafür will Supersprinter Bolt nach den Siegen über 100 und 200 Meter mit Jamaikas 4 x 100 Meter-Staffel wie vor vier Jahren den goldenen Hattrick vollenden. Im Vorlauf am Freitagabend wurde Blitz-Bolt noch geschont. Im Finale gegen Mexiko strebt Brasilien sein erstes Olympia-Gold im Fußball an.