London (SID) - Zum fünften Mal in Folge haben die US-Frauen Olympia-Gold über 4x400 m der Frauen gewonnen. Die Weltmeisterinnen setzten sich im Londoner Olympiastadion souverän in 3:16,87 Minuten durch und verwiesen Russland (3:20,23) auf Platz zwei. Bronze holte Jamaika in 3:20,95 Minuten. Die deutsche Staffel mit Esther Cremer (Wattenscheid), Janin Lindenberg (Magdeburg), Maral Feizbakhsh (Wattenscheid) und Fabienne Kohlmann (Karlstadt-Gambach-Lohr) hatte in ihrem Vorlauf den letzten Platz belegt und war ausgeschieden.