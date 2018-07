London (SID) - Deutschlands Hockey-Herren sind zum vierten Mal Olympiasieger. Das Team von Bundestrainer Markus Weise holte sich durch ein 2:1 (1:0) im Finale gegen die Niederlande zum zweiten Mal in Folge nach den Spielen 2008 in Peking die Goldmedaille. Beide Tore erzielte Jan Philipp Rabente (33. und 66.), für den zwischenzeitlichen Ausgleich hatte Mink van der Weerden (54.) gesorgt.

Für Markus Weise, der 2004 in Athen die deutschen Damen auf Platz eins geführt hatte, war es bereits der dritte Olympiasieg in Serie. Bronze ging an Weltmeister Australien, der Gastgeber Großbritannien im kleinen Finale 3:1 besiegte.