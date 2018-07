London (SID) - Die Favoritin Anna Tschitscherowa aus Russland ist ihrer Rolle gerecht geworden und hat bei den Olympischen Spielen in London Gold im Hochsprung gewonnen. Die Weltmeisterin siegte mit 2,05 m vor der US-Amerikanerin Brigetta Barrett, die 2,03 m meisterte. Mit ebenfalls 2,03 m ging Bronze an die Russin Swetlana Schkolina. Ariane Friedrich (Frankfurt/Main) war trotz Saisonbestleistung von 1,93 m in der Qualifikation gescheitert.