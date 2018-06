London (SID) - Die Olympischen Spiele in London haben einen weiteren Dopingfall. Eine Probe der syrischen 400-m-Hürdenläuferin Ghfran Almouhamad vom 3. August wies das verbotene Stimulans Methylhexanamin nach. Die Substanz ist vor allem in sogenannten Schlankmachern und Nahrungsergänzungmitteln enthalten. "Die Analyse der B-Probe bestätigte das Ergebnis der A-Probe", teilte das Internationale Olympische Komitee (IOC) am Samstag mit. Almouhamad war als Achte ihres Vorrundenlaufes am 5. August ausgeschieden.

Zuvor war der US-Judoka Nicholas Delpopolo positiv auf Cannabis getestet worden.