London (SID) - Trotz Sturz zu Silber: Vier Jahre nach Gold in Peking ist Mountainbikerin Sabine Spitz noch einmal zu einer olympischen Medaille gefahren. Nach einer Energieleistung musste sich die 40-Jährige aus Murg-Niederdorf lediglich der französischen Mitfavoritin Julie Bresset geschlagen geben. Spitz komplettierte damit auf der Hadleigh Farm in Essex ihren Medaillensatz. In Athen hatte sie 2004 bereits Bronze gewonnen. Diesmal ging Rang drei nach sechs Runden und 29,26 km an die Amerikanerin Georgia Gould.

Spitz war überglücklich und stieß ein lautes "Jaaaaa!" in den Himmel, als sie ihre Medaille um den Hals hängen hatte. "Ich habe meine Kollektion zusammen. Es ist ein geniales Gefühl, ich habe gezeigt, dass man mit 40 noch etwas taugen kann. Wenn der Wille da ist, spielt das Alter keine Rolle", sagte sie.

Wie in Peking wollte Spitz bei ihrem vermutlich letzten olympischen Cross-Country-Rennen mit "Coolness" und "taktischem Wissen" ihre Chance suchen. Das gelang ihr schon am Start, als sie sich auf Anhieb in der Spitzengruppe festsetzte. Zusammen mit der Britin Annie Last, Bresset und der kanadischen Weltmeisterin Catharine Pendrel diktierte Spitz das Renntempo und schob sich vor technisch schwierigen Passagen immer wieder geschickt nach vorne. Last und Pendrel fielen später zurück, dafür mischte Gould mit.

Ein Sturz über den Lenker in einer der steinigen Sektionen eingangs der vierten Runde kostete Spitz die Chance auf Gold. Sie verlor dadurch den Kontakt zu Bresset, die fortan ihren Vorsprung stetig vergrößerte. Spitz musste sich bis kurz vor dem Ziel gegen die 32-jährige Gould wehren, tat dies aber erfolgreich.