Palencia (dpa) - Tragisches Ende eines Wochenendausflugs: Sechs Menschen sind in Nordspanien mit einem Auto in einen Kanal gestürzt und ertrunken. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall in der Provinz Palencia ereignet. Bei den Opfern handelte es sich um drei junge Frauen und drei Kinder. Die Fahrerin hatte bei der Rückkehr von einem Ausflug offenbar in einer engen Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, so dass das Auto in den angrenzenden Canal de Castilla stürzte.

