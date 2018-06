New York (AFP) Die Konzerthallen dieser Welt kennt sie, nun hat Rhythm-and-Blues-Sängerin Beyoncé sich an einen besonderen Ort begeben. Sie drehte am Freitagabend (Ortszeit) ein Video im Saal der UN-Vollversammlung in New York. Mit dem Clip soll der Internationale Tag der humanitären Hilfe gewürdigt werden, der am 19. August begangen wird.

