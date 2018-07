Berlin (dpa) - Bei der US-Präsidentenwahl am 6. November wird der Republikaner Mitt Romney gegen den demokratischen Amtsinhaber Barack Obama antreten. Stationen im Vorwahlkampf und der weitere Fahrplan:



04.04.2011: US-Präsident Barack Obama verkündet seine erneute Kandidatur. Er informiert seine Anhänger per E-Mail und über seine Internetseite www.barakobama.com

02.06.2011: Der US-Republikaner Mitt Romney erklärt offiziell seine Kandidatur für das Präsidentenamt. Der Multimillionär und frühere Gouverneur von Massachusetts muss sich gegen prominente Parteigenossen wie den ehemaligen Parlamentspräsidenten Newt Gingrich durchsetzen. Mehr als ein halbes Dutzend Republikaner haben ihre Teilnahme an den Vorwahlen erklärt.



03.01.2012: Verwirrung um den Vorwahlauftakt in Iowa: Zunächst sieht es so aus, als habe Romney die erste Vorwahl der US-Republikaner mit einem Vorsprung von nur acht Stimmen vor seinem Konkurrenten Rick Santorum gewonnen. Nach einer Neuauszählung wird das Ergebnis gut zwei Wochen später jedoch korrigiert. Die Auftaktvorwahl endet schließlich offiziell mit einem Unentschieden.



06.03.2012: Beim sogenannten Super Tuesday kann Romney zwar punkten, seine Verfolger Rick Santorum und Newt Gingrich aber nicht abschütteln.



10.04.2012: Der ultrakonservative Ex-Senator Santorum gibt im Vorwahlkampf der Republikaner auf.



02.05.2012: Auch Newt Gingrich scheidet aus dem Vorwahlrennen um die US-Präsidentschaftskandidatur aus.



29.05.2012: Romney ist die Präsidentschaftskandidatur für die Republikaner auch rechnerisch nicht mehr zu nehmen. Fast fünf Monate nach dem Beginn der Vorwahlen sichert sich der 65-Jährige bei der Abstimmung im Bundesstaat Texas die notwendigen Delegiertenstimmen, um sich beim Parteitag Ende August offiziell zum Herausforderer Obamas aufstellen zu lassen.



27. bis 30.08.2012: Nominierungsparteitag der Republikaner in Tampa, Florida



03. bis 06.09.2012: Nominierungsparteitag der Demokraten in Charlotte, North Carolina



03.10.2012: Erstes von drei TV-Duellen



11.10.2012: TV-Duell der Vizekandidaten



06.11.2012: Präsidentschaftswahl



20.01.2013: Amtsantritt des neuen US-Präsidenten