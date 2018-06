Washington (AFP) Angesichts der schlimmsten Dürre in den USA seit einem halben Jahrhundert hat US-Präsident Barack Obama den Kongress aufgefordert, ein Gesetz zum Schutz der Landwirte und Viehzüchter zu verabschieden. Das Gesetz müsse auch notwendige Reformen enthalten, um den Farmern nicht nur jetzt, sondern auch langfristig helfen zu können, erklärte Obama am Samstag. Die Hälfte der Maispflanzen seien in einem schlechten oder sehr schlechten Zustand. Wenn nicht bald Abhilfe geschaffen werde, drohten im ganzen Land höhere Preise in den Lebensmittelgeschäften.

