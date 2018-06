Berlin (AFP) Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) hat sich dafür ausgesprochen, Syriens Machthaber Baschar al-Assad vor den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag zu bringen. "Das Beste wäre, wenn Assad vor den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gestellt würde", sagte Westerwelle der "Bild am Sonntag". Um weiteres Blutvergießen zu vermeiden, könne er sich aber auch eine Ausreise Assads ins Exil vorstellen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.