Teheran/Berlin (AFP) Nach den schweren Erdbeben im Nordwesten Irans hat die Regierung in Teheran die Zahl der Todesopfer am Sonntag nach unten korrigiert. Es seien 227 Menschen ums Leben gekommen und fast 1400 verletzt worden, sagte Innenminister Mustafa Mohammed Nadschar im Staatsfernsehen. Die Such- und Rettungsarbeiten seien eingestellt worden. Die Behörden konzentrieren sich demnach nun auf "die Unterbringung und Versorgung von Überlebenden".

