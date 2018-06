Palma de Mallorca (SID) - Der Schwede Marcus Berg hat dem Fußball-Bundesligisten Hamburger SV bei der Generalprobe vor dem Start in die neue Saison einen Sieg beschert. Der Stürmer, auf dem Spielberichtsbogen fälschlicherweise als Beng bezeichnet, erzielte beim 1:0 (1:0)-Erfolg der Hanseaten bei Real Mallorca den einzigen Treffer des Spiels (32.). Peinliche Szene lieferten einige der 500 HSV-Fans, die sich kurz nach Beginn der zweiten Halbzeite untereinander eine handfeste Schlägerei lieferten.

Mallorca hatte in der abgelaufenen Saison Platz acht in der Primera Division belegt. Der HSV bestreitet sein erstes Pflichtspiel am kommenden Sonntag im DFB-Pokal bei Zweitliga-Absteiger Karlsruher SC. Zum Liga-Auftakt empfangen die Norddeutschen am 25. August den 1. FC Nürnberg.