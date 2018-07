München (SID) - Nationaltorhüter Manuel Neuer hat seine Teilnahme am Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Argentinien abgesagt. Der Schlussmann von Rekordmeister Bayern München verzichtet wegen einer Beckenkammprellung auf die Begegnung am Mittwoch in Frankfurt (20.45 Uhr/ZDF). Neuer hatte sich die Blessur im Spiel um den Supercup gegen Doublegewinner Borussia Dortmund (2:1) zugezogen.