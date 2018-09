Düsseldorf (dpa) - Bundesliga-Schiedsrichter Christian Fischer will nach der Attacke eines portugiesischen Spielers in einem Testspiel in Düsseldorf Strafanzeige stellen. Dies sagte der 42 Jahre alte Oberstudienrat aus Hemer der Nachrichtenagentur dpa.

Fischer war am Samstag in einem Testspiel zwischen Fortuna Düsseldorf und Benfica Lissabon vom portugiesischen Kapitän Luisao attackiert worden und zu Boden gefallen. Der Referee war sogar kurze Zeit bewusstlos. «Ich bin schwer geschockt. So etwas habe ich in meiner 20-jährigen Tätigkeit als Schiedsrichter noch nicht erlebt.»

Fischer will einen Sonderbericht anfertigen und den Deutschen Fußball-Bund (DFB) darüber informieren. Der DFB erklärte, dass weder der deutsche noch der internationale Verband zuständig seien. «Die Zuständigkeit für diesen Fall liegt bei der portugiesischen Sportgerichtsbarkeit», so DFB-Mediendirektor Ralf Köttker in einer Mitteilung.