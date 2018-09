Bamako (AFP) In Malis Hauptstadt Bamako haben am Sonntag bis zu 60.000 Menschen für "Frieden und nationale Versöhnung" demonstriert. An der Veranstaltung im größten Stadion der Stadt nahmen unter anderen Regierungschef Cheick Modibo Diarra und mehrere Religionsführer teil. Der populäre Prediger Madani Ousmane Haidara rief in seiner Rede alle Malier auf, einander zu vergeben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.