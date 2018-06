Berlin (dpa) - Live aus Bayreuth begrüßte Festspielleiterin Katharina Wagner die Besucher, die am Samstag in den Saal 1 des Titania-Kinopalasts in Berlin-Steglitz strömten.

Kurzfristig hatte das traditionsreiche Haus die Übertragung in seinen größten Saal verlegt, um die Nachfrage nach Tickets befriedigen zu können. Zwar blieben noch Plätze frei, und nicht jeder, der kam, hielt sechs Stunden «Parsifal» durch. Doch am Ende spendeten auch die Leute im Kino den Künstlern im 300 Kilometer entfernten Bayreuth Applaus.

Am Wochenende lag Bayreuth sozusagen gleich um die Ecke. Zum ersten Mal wurde eine Aufführung der Richard-Wagner-Festspiele live in über 100 Kinos in Deutschland, Österreich und der Schweiz übertragen. Bisher hatten Wagner-Freunde, die nicht an die teuren und raren Tickets auf dem Grünen Hügel kamen, nur beim Public Viewing auf dem Bayreuther Volksfestplatz seit 2008 die Chance, das Geschehen im Festspielhaus live zu verfolgen. Weil der Hauptsponsor Siemens absprang, gab es dieses Jahr aber kein Public Viewing mehr.

Gegenüber dem Public Viewing hatte der Kino-Wagner einige klare Vorteile. Die gesparten Spritkosten machten die 28,50 Euro Eintritt mehr als wett, und zum Einlass gab es sogar ein Glas Sekt gratis. Auch hatte man nicht wie beim Open-Air-Erlebnis in Bayreuth während des ersten Aufzugs mit Gegenlicht zu kämpfen und musste nicht unter heißer Sonne schwitzen. Allerdings war der Klang aus den riesigen Lautsprecherbatterien des Volksfestplatzes eindrücklicher als im Kino in Berlin. Dort blieb er alles in allem recht matt.

Übertragen wurde das Bühnenweihfestspiel «Parsifal» in der Regie von Stefan Herheim. Die viel diskutierte Inszenierung, die Wagners quasireligiöse Erlösungs- und Heilserzählung in ein historisches Schema presst - nämlich die deutsche Geschichte vom Kaiserreich bis zur Bundesrepublik - hat viele originelle und einige unsinnige Regieeinfälle. Für den Kinobesucher beeindruckend sind vor allem die Großaufnahmen: Der leidende Gralskönig Amfortas im blutgetränkten Gewand, Parsifal umringt von den Blumenmädchen, die Hexe Kundry in all ihren Wandlungen - auf dem Bildschirm sah er sie dank Kamera-Zoom größer und deutlicher als auf der Bühne. Dafür blieb ihm der unvergleichliche Klang aus dem Orchestergraben vorenthalten.

In den Pausen gaben sich Katharina Wagner, der Tenor Klaus Florian Vogt und Moderator Axel Brügemann viel Mühe, das Publikum mit Bayreuth vertrauter zu machen. Sie interviewten Dirigent Philippe Jordan und besuchten die Darsteller Detlef Roth (Amfortas) und Susan Maclean (Kundry) in ihren Garderoben. Sie machten auch Station im Stimmzimmer der Hornisten. Vogt, der vor seiner Sängerkarriere selbst Hornist war, zeigte, dass er das Musizieren noch nicht verlernt hat. Am Ende zogen Katharina Wagner, ihre Halbschwester Eva Wagner-Pasquier sowie Brügemann und Vogt die vier Sieger eines Gewinnspiels. Der erste Preis - 5000 Euro - geht an eine Wagnerianerin in Ulm.

Das Publikum war insgesamt zufrieden. «Es ist ein Kinofilm, aber es ist keine Oper mehr», sagte die Musikalienhändlerin Christiane Riedel (59), die Herheims «Parsifal» schon zweimal in Bayreuth im Festspielhaus erlebt hatte, «es fehlt dieses Gänsehautgefühl der Musik, dafür hast du die Gänsehaut der Bilder». Ganz gelassen sah es die Rentnerin Anne Smit (71), die noch nie einen «Parsifal» gesehen hatte: «Ich fand's immer spannend und bin kein bisschen gelangweilt. In manchen Filmen fällt's mir schwerer, so lange still zu sitzen.»

Wagner im Kino