Eklat in Düsseldorf - Schiedsrichter zu Boden gestreckt

Düsseldorf (dpa) - Nach einer tätlichen Attacke auf den Schiedsrichter ist das Testspiel zwischen Fortuna Düsseldorf und Benfica Lissabon abgebrochen worden. Benfica-Kapitän Luisao streckte Referee Christian Fischer (Hemer) am Samstag in der 40. Minute zu Boden. Daraufhin brach der Unparteiische die Partie zwischen dem Fußball-Bundesligisten und dem portugiesischen Spitzenclub ab. «Das ist das Schlimmste, was ich je im Fußball erlebt habe. Es ist deprimierend, mit sowas in Verbindung gebracht zu werden», sagte Fortunas Vorstandsvorsitzender Peter Frymuth.

Juventus Turin gewinnt Supercup gegen SSC Neapel

Peking (dpa) - Juventus Turin hat den italienischen Supercup gewonnen. Der italienische Fußball-Meister besiegte am Samstag den SSC Neapel mit 4:2 (2:2, 1:2) nach Verlängerung. Für Napoli waren vor rund 75 000 Zuschauern in Peking in der ersten Hälfte Edinson Cavani (27. Minute) und Goran Pandev (41.) erfolgreich. Für Juventus trafen zunächst Kwadwo Asamoah (37.) und der frühere Leverkusener Arturo Vidal (72./Foulelfmeter).

Glasgow Rangers entgehen Blamage bei Premiere in 4. Liga

Peterhead (dpa) - Der 54-malige schottische Meister Glasgow Rangers ist mit einem ernüchternden Remis in das Abenteuer vierte Liga gestartet. Der frühere Branchenprimus kam am Samstag erst in letzter Minute zu einem 2:2 (1:0) beim FC Peterhead. Andy Little bewahrte die Rangers bei ihrer Premiere im unterklassigen Fußball mit seinem Ausgleichstreffer in der 90. Minute vor einer Blamage.

Unterhaching und Osnabrück setzen sich in 3. Liga ab

Leipzig (dpa) - Die SpVgg Unterhaching und der VfL Osnabrück bleiben in der 3. Fußball-Liga auch nach dem 5. Spieltag ungeschlagen. Unterhaching gewann am Samstag beim bis dahin ebenfalls verlustpunktfreien Aufsteiger Hallescher FC mit 1:0 (0:0). Florian Niederlechner erzielte den Siegtreffer und zugleich Halles ersten Gegentreffer der Saison. Mit dem gleichen Ergebnis gewann Osnabrück gegen den weiterhin sieglosen Tabellenletzten FC Rot-Weiß Erfurt.

Deutsche Basketballer stehen im Supercup-Finale

Bamberg/Frankfurt/Main (dpa) - Die deutsche Basketball- Nationalmannschaft hat das Endspiel des Supercups in Bamberg erreicht. Das radikal verjüngte Team gewann am Samstag sein Halbfinale gegen Finnland mit 79:70 (40:35) und spielt nun am Sonntag (16.45 Uhr) gegen Polen um den Turniersieg. Die polnische Mannschaft um den NBA-Star Marcin Gortat von den Phoenix Suns hatte zuvor etwas überraschend mit 95:69 (57:40) gegen die Türkei gewonnen. Erfolgreichste Werfer der Deutschen waren Jan-Hendrik Jagla (20 Punkte), Robin Benzing (12) und Per Günther (12).

Tennisprofi Kerber verliert im Achtelfinale von Montréal

Montréal (dpa) - Angelique Kerber ist beim WTA-Turnier in Montréal an Roberta Vinci gescheitert. Deutschlands beste Tennisspielerin verlor gegen die Italienerin am Samstag im Achtelfinale 2:6, 6:7 (7:9). Damit ist bei der mit 2,17 Millionen Dollar dotierten Hartplatzveranstaltung keine Deutsche im Viertelfinale vertreten. Vor der Weltranglisten-Siebten aus Kiel waren bereits Sabine Lisicki, Julia Görges und Mona Barthel ausgeschieden.