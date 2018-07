IOC-Präsident Rogge: «Es waren absolut fabelhafte Spiele

London (dpa) - IOC-Präsident Jacques Rogge hat den London-Spielen ein hervorragendes Abschlusszeugnis ausgestellt. «Ich bin ein glücklicher und dankbarer Mann. Es waren absolut fabelhafte Spiele», bilanzierte der Belgier am Sonntag in London wenige Stunden vor der Schlussfeier. «Das waren Athletenspiele, das olympische Dorf war fantastisch, die Sportstätten haben funktioniert und das Publikum war großartig. London hat die olympische Bewegung erfrischt.» Das dritte Ringe-Spektakel in der britischen Hauptstadt nach 1908 und 1948 habe immerhin 44 Weltrekorde und 117 olympische Rekorde produziert.

Stephen Kiprotich feiert Marathon-Gold für Uganda

London (dpa) - Stephen Kiprotich aus Uganda hat in London den olympischen Marathon gewonnen. Der 23 Jahre alte WM-Neunte feierte damit die zweite Goldmedaille für sein Land nach dem inzwischen verstorbenen John Akii-Bua über 400 Meter Hürden 1972 in München. Kiprotich hatte sich fünf Kilometer vor Schluss entscheidend abgesetzt und rannte nach 2:08:01 Stunden ins Ziel am Buckingham Palace. Silber ging mit 26 Sekunden Rückstand an den zweimaligen Weltmeister Abel Kirui aus Kenia, Bronze an seinen Landsmann Wilson Kipsang Kiprotich (+1:36), der im April den London-Marathon gewonnen hatte.

Ramirez gewinnt zweites Box-Gold für Kuba

London (dpa) - Der Kubaner Robeisy Ramirez hat zum Auftakt des zweiten Finaltags beim olympischen Boxturnier die Goldmedaille im Leichtgewicht (bis 52 kg) gewonnen. Der 18 Jahre alte Panamerika-Meister setzte sich am Sonntag mit 17:14 Punkten gegen den Mongolen Nyambayar Tugstsogt durch. Es ist für die kubanischen Boxer bereits die zweite Goldmedaille dieser Spiele. In Peking waren sie ohne Titel geblieben. In dieser Kategorie war kein deutscher Boxer am Start.

Yonemitsu gewinnt viertes Gold für Japan im Ringen

London (dpa) - Tatsuhiro Yonemitsu hat am Sonntag in London das vierte Olympia-Gold für Japan im Ringen geholt. Im Finale der Kategorie bis 66 Kilogramm besiegte der Freistilringer den Inder Sushil Kumar mit 4:1. Bronze ging an den Kasachen Akschurek Tanatarow und den Kubaner Liván López. Ein deutscher Teilnehmer war nicht am Start.

Italiens Volleyballer sichern sich Olympia-Bronze

London (dpa) - Italiens Volleyball-Männer haben sich bei den Olympischen Spielen in London Bronze gesichert. Das italienische Team besiegte am Sonntag Deutschland-Bezwinger Bulgarien mit 3:1 (25:19, 23:25, 25:22, 25:21). Damit müssen die Bulgaren, die im Viertelfinale das Team des Deutschen Volleyball-Verbandes ausgeschaltet hatten, weiter auf ihre erste Olympia-Medaille seit Silber 1980 warten. Um Olympia-Gold spielen Russland und Weltmeister Brasilien.

Russische Basketballer gewinnen Olympia-Bronze

London (dpa) - Die russischen Basketballer haben bei den Olympischen Spielen die Bronzemedaille gewonnen. Sie setzten sich am Sonntag in London gegen Argentinien mit 81:77 (40:38) durch und holte damit erstmals seit 24 Jahren wieder Edelmetall. 1988 hatten russische Spieler noch für die Auswahl der einstigen Sowjetunion in Seoul Gold gewonnen. Bester Werfer bei Russland war Alexej Schwed mit 25 Punkten. Bei Argentinien, das 2004 Olympiasieger war, kam Manu Ginobili auf 21 Zähler. Im Finale stehen sich Topfavorit USA und Europameister Spanien gegenüber.

Ex-Star Romario fordert Rücktritt von Brasiliens Coach Menezes

London (dpa) - Nach der verpassten Goldmedaille hat Ex-Star Romario den Rücktritt von Brasiliens Fußball-Nationalcoach Mano Menezes gefordert. «Es ist sein Fehler», sagte Romario nach der 1:2-Niederlage der Südamerikaner im olympischen Finale am Samstag gegen Mexiko. Als wäre die Entlassung des Trainers bereits beschlossene Sache, meinte der tobende Romario im brasilianischen Fernsehen. «Zum Glück sehen wir heute wohl sein letztes Spiel im Nationalteam.» Brasilien ist 2014 WM-Gastgeber.

Londoner Olympia-Park öffnet nach Umbau im Sommer 2013

London (dpa) - Der Olympia-Park in London wird genau ein Jahr nach Beginn der Spiele am 27. Juli 2013 wieder für die Öffentlichkeit geöffnet. Insgesamt sollen die Umbauarbeiten von Oktober an 18 Monate dauern, zugänglich gemacht wird das Gelände dann in einzelnen Abschnitten, teilte die für das Erbe der Spiele zuständige London Legacy Development Corporation am Sonntag mit. Es soll nach der britischen Königin Elizabeth II. «Queen Elizabeth Olympic Park» heißen und sowohl für große Sportereignisse genutzt werden als auch für die Anwohner und örtlichen Sportclubs bereitstehen. Der Umbau werde rund 300 Millionen Pfund (380 Millionen Euro) kosten.

Eklat in Düsseldorf - Schiedsrichter zu Boden gestreckt

Düsseldorf (dpa) - Nach einer tätlichen Attacke auf den Schiedsrichter ist das Testspiel zwischen Fortuna Düsseldorf und Benfica Lissabon abgebrochen worden. Benfica-Kapitän Luisao streckte Referee Christian Fischer (Hemer) am Samstag in der 40. Minute zu Boden. Daraufhin brach der Unparteiische die Partie zwischen dem Fußball-Bundesligisten und dem portugiesischen Spitzenclub ab. «Das ist das Schlimmste, was ich je im Fußball erlebt habe. Es ist deprimierend, mit sowas in Verbindung gebracht zu werden», sagte Fortunas Vorstandsvorsitzender Peter Frymuth.

Juventus Turin gewinnt Supercup gegen SSC Neapel

Peking (dpa) - Juventus Turin hat den italienischen Supercup gewonnen. Der italienische Fußball-Meister besiegte am Samstag den SSC Neapel mit 4:2 (2:2, 1:2) nach Verlängerung. Für Napoli waren vor rund 75 000 Zuschauern in Peking in der ersten Hälfte Edinson Cavani (27. Minute) und Goran Pandev (41.) erfolgreich. Für Juventus trafen zunächst Kwadwo Asamoah (37.) und der frühere Leverkusener Arturo Vidal (72./Foulelfmeter).

Glasgow Rangers entgehen Blamage bei Premiere in 4. Liga

Peterhead (dpa) - Der 54-malige schottische Meister Glasgow Rangers ist mit einem ernüchternden Remis in das Abenteuer vierte Liga gestartet. Der frühere Branchenprimus kam am Samstag erst in letzter Minute zu einem 2:2 (1:0) beim FC Peterhead. Andy Little bewahrte die Rangers bei ihrer Premiere im unterklassigen Fußball mit seinem Ausgleichstreffer in der 90. Minute vor einer Blamage.

Unterhaching und Osnabrück setzen sich in 3. Liga ab

Leipzig (dpa) - Die SpVgg Unterhaching und der VfL Osnabrück bleiben in der 3. Fußball-Liga auch nach dem 5. Spieltag ungeschlagen. Unterhaching gewann am Samstag beim bis dahin ebenfalls verlustpunktfreien Aufsteiger Hallescher FC mit 1:0 (0:0). Florian Niederlechner erzielte den Siegtreffer und zugleich Halles ersten Gegentreffer der Saison. Mit dem gleichen Ergebnis gewann Osnabrück gegen den weiterhin sieglosen Tabellenletzten FC Rot-Weiß Erfurt.

Deutsche Basketballer stehen im Supercup-Finale

Bamberg/Frankfurt/Main (dpa) - Die deutsche Basketball- Nationalmannschaft hat das Endspiel des Supercups in Bamberg erreicht. Das radikal verjüngte Team gewann am Samstag sein Halbfinale gegen Finnland mit 79:70 (40:35) und spielt nun am Sonntag (16.45 Uhr) gegen Polen um den Turniersieg. Die polnische Mannschaft um den NBA-Star Marcin Gortat von den Phoenix Suns hatte zuvor etwas überraschend mit 95:69 (57:40) gegen die Türkei gewonnen. Erfolgreichste Werfer der Deutschen waren Jan-Hendrik Jagla (20 Punkte), Robin Benzing (12) und Per Günther (12).

Tennisprofi Kerber verliert im Achtelfinale von Montréal

Montréal (dpa) - Angelique Kerber ist beim WTA-Turnier in Montréal an Roberta Vinci gescheitert. Deutschlands beste Tennisspielerin verlor gegen die Italienerin am Samstag im Achtelfinale 2:6, 6:7 (7:9). Damit ist bei der mit 2,17 Millionen Dollar dotierten Hartplatzveranstaltung keine Deutsche im Viertelfinale vertreten. Vor der Weltranglisten-Siebten aus Kiel waren bereits Sabine Lisicki, Julia Görges und Mona Barthel ausgeschieden.