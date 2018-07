London (dpa) - Am letzten Tag der Olympischen Spiele in London werden heute noch 15 Goldmedaillen-Gewinner gesucht. Die größten deutschen Chancen werden Lena Schöneborn im Modernen Fünfkampf eingeräumt. Mountainbiker Manuel Fumic hat Außenseiterchancen im Cross Country-Rennen. Dagegen gehen im Boxen die Finals ohne deutsche Beteiligung über die Bühne. Gleiches gilt für die verbliebenen Wettbewerbe der Ringer und Turner sowie der Hand-, Basket-, Volley- und Wasserballer. Auch beim Marathonlauf ist kein deutscher Teilnehmer am Start. Am Abend erlischt dann das olympische Feuer.

