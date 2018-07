Stockholm (AFP) Der schwedische Prinz Carl Philip ist vor einem Nachtclub im südfranzösischen Cannes von einem unbekannten Mann angegriffen worden. Der 33-Jährige habe in der Nacht zum Samstag vor dem Eingang des Clubs gestanden, als ihn der Unbekannte ohne Grund attackiert habe, teilte der Königspalast am Sonntag in Stockholm mit. Der Prinz, der an dritter Stelle in der Thronfolge steht, sei nicht verletzt worden, und es gehe ihm "den Umständen entsprechend gut".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.